В Колумбии правительственный кортеж попал под обстрел

Около колумбийского города Сан-Пабло неизвестные открыли огонь по правительственному кортежу, который направлялся в регион для подготовки к визиту нового президента Колумбии Густаво Петро в муниципалитет Эль-Тарра, передает Trend со ссылкой на ТАСС. По информации агентства, инцидент произошел при проезде чиновников через незаконный блокпост.

«Кортеж проигнорировал знак «стоп», из-за чего его обстреляли <�…> Власти, национальное подразделения по обеспечению охраны и министерство обороны занимаются ситуацией», — заявили в пресс-службе администрации президента Колумбии.

Как отмечается, в результате инцидента водитель одного из автомобилей правительственного кортежа был захвачен неизвестными, но затем отпущен. При этом, по данным агентства, атаку могли совершить члены незаконного вооруженного формирования.