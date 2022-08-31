Премьер Японии извинился за связи членов правящей партии с "Церковью объединения"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что видит снижение поддержки правительства из-за вскрывшихся связей депутатов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения", и извинился перед населением в этой связи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я слышу опасения и сомнения людей. Как председатель ЛДП я приношу искренние извинения", - сказал он на пресс-конференции после завершения карантина в связи с ковидом. По его словам, свобода вероисповедания гарантируется конституцией, однако политики должны быть аккуратны в связях с организациями, которые являются проблемными с общественной точки зрения. В этой связи Кисида повторил, что от членов ЛДП требуется проверить свои связи с "церковью", пересмотреть их и дать объяснения общественности.