Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с июня 2020 года

Народный банк Китая (центробанк) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название китайской национальной валюты) на 96 пунктов, до 6,8917 юаня за доллар. Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, это минимальное значение с 26 июня 2020 года.

В 2020 году в условиях пандемии курс юаня к доллару снижался на протяжении нескольких месяцев. 29 мая 2020 года регулятор понизил его до минимального значения с февраля 2008 года - 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.