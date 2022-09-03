Глава МАГАТЭ сообщил, что проинформирует 6 сентября СБ ООН о поездке на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, проинформирует Совет Безопасности ООН о поездке на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во вторник я отправлюсь на брифинг Совета Безопасности ООН, который будет посвящен нашей поездке на Запорожскую АЭС", - сказал Гросси.

Комментируя результаты инспекции, глава МАГАТЭ отметил, что значительная часть систем, отвечающих за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС, функционирует относительно хорошо. "Большинство систем безопасности работает относительно хорошо, но имели место перебои. Некоторые из них были связаны с физическим повреждением кабелей, некоторых соединений, а также определенных систем, которые еще не окончательно восстановлены", - сказал он. В то же время Гросси подчеркнул, что целостность Запорожской АЭС вызывает беспокойство на фоне все более активных боевых действий в районе ее расположения.

По словам Гросси, шесть представителей МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС. Из них двое останутся на объекте в долгосрочной перспективе, четверо экспертов агентства покинут Энергодар на следующей неделе. При этом Гросси заявил, что для обеспечения безопасности миссия МАГАТЭ должна действовать на Запорожской АЭС на постоянной основе.