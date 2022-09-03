В Колумбии восемь полицейских погибли в результате взрыва бомбы

Неизвестные установили бомбу на пути следования полицейской машины в колумбийском департаменте Уила. Как сообщил президент страны Густаво Петро, в результате взрыва погибли восемь стражей порядка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе, Уила. Моя солидарность их семьям", - написал он в Twitter.

Глава государства назвал произошедшее "явным саботажем" работы по установлению мира в Колумбии. Ранее Петро призвал все действующие в стране вооруженные группировки отказаться от насилия и начать диалог с правительством.

Глава полиции Колумбии Энри Санабриа сообщил в Twitter, что в Сан-Луис были направлены дополнительные силы для проведения расследования.