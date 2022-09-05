Китай сохранил желтый уровень опасности из-за супертайфуна "Хиннамнор"

Центральное метеорологическое управление Китая сохранило в понедельник желтый уровень опасности из-за супертайфуна "Хиннамнор", передает Trend со ссылкой на ТАСС. Тропический циклон продолжает движение вдоль восточного побережья КНР в северном направлении. Соответствующее заявление опубликовано на сайте управления.

"Хиннамнор" зашел в Восточно-Китайское море ночью 3 сентября и сохраняет силу супертайфуна. Скорость ветра в центральной его части достигает 55 м/с. От Шанхая движущийся со скоростью 28 км/ч тайфун сейчас находится примерно в 300 км к юго-востоку. В прибрежных районах восточной провинции Чжэцзян и Шанхая действует красный уровень опасности из-за сильных волн.

Непосредственно по самому побережью тайфун не ударит и пройдет вдоль него в Восточно-Китайском море. Однако последствия этого движения ощущают на себе прибрежные районы восточных провинций Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянсу, Шаньдун, а также Шанхай, в котором порывы ветра достигают 10 м/с.

О каких-то серьезных ЧП в регионе из-за тайфуна пока не сообщается. Однако за последние несколько дней в провинции Чжэцзян и в Шанхае отменили несколько сотен рейсов. ВЧжэцзяне власти эвакуировали из потенциально опасных районов несколько тысяч человек.

"Хиннамнор" образовался в Тихом океане 28 августа как тропический шторм. Метеорологи прогнозируют, что тайфун после захода в Восточной-Китайское море будет находиться в регионе до 6 сентября, а затем двинется в северо-восточном направлении, в сторону Корейского полуострова.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.