Mercedes-Benz сократит больше трети работников завода в Бразилии

Германский автомобильный концерн Mercedes-Benz уволит 3,6 тыс. работников своего сборочного предприятия в бразильском Сау-Бернарду-ду-Кампу. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, речь идет о реструктуризации предприятия по производству и сборке грузовых автомобилей и шасси для автобусов, где трудятся порядка 9 тыс. человек. Из них 2,2 тыс. будут уволены, еще у 1,4 тыс. человек покинут фабрику в декабре после окончания действия их срочных трудовых договоров. Помимо работников непосредственно сборочной линии под сокращение отправят персонал, связанный с логистикой, хранением и обслуживанием оборудования фабрики.

В начале года Mercedes-Benz уже отправлял 600 работников этого предприятия в коллективные отпуска в связи с дефицитом электронных компонентов для автомобилей. Помимо этого германский концерн в прошлом году продал один из своих бразильских заводов китайской Great Wall Motors.