Легкомоторный самолет упал в Румынии

В румынском уезде Сучава упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает информационное агентство Agerpres, ссылаясь на пресс-секретаря инспекции по чрезвычайным ситуациям Сучавы Алину Галеатэ, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Хурджуени. Галеатэ рассказала, что жертвами крушения стали два человека, один из погибших был владельцем воздушного судна.

По данным агентства, погибшему пилоту было 42 года, он приобрел самолет несколько дней назад и проходил курсы пилотирования. Вместе с ним разбился 30-летний инструктор.