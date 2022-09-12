Индонезия рассматривает возможность налаживания импорта нефти из России

Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке. Об этом президент островного государства Джоко Видодо заявил в интервью, опубликованном в понедельник британской газетой Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Видодо утвердительно ответил на вопрос, намерена ли Индонезия закупать российскую нефть. "Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, конечно. <...> Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа. Мы хотим найти решение", - сказал он.

Как отмечает издание, если Индонезия решит последовать примеру Индии и Китая, которые существенно нарастили закупки российской нефти благодаря предоставляемому дисконту, это поможет РФ компенсировать значительную часть потерь от сокращения поставок в Европу.