Неизвестные открыли огонь по людям в городе Барранкилья в Колумбии

Группа преступников в понедельник открыла огонь по людям в районе Лас-Флорес в городе Барранкилья на севере Колумбии. Жертвами нападения стали шесть человек, еще по меньшей мере трое получили ранения, сообщил телеканал Caracol, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет о первом массовом убийстве в городе не менее чем за 20 лет. Сотрудники компетентных органов ведут поиск участников атаки. За информацию, которая поможет поймать их, власти предложили награду в размере 100 млн песо (порядка $23 тыс.). По предварительным данным, ответственность за случившееся может нести организованное преступное сообщество (ОПС) "Клан залива", конфликтующее с другими бандами наркоторговцев.

Во второй половине октября 2021 года силовики поймали главаря этого ОПС Дайро Усугу на северо-западе Колумбии. Иван Дуке, в то время занимавший пост главы государства, назвал этот успех самым серьезным ударом по наркоторговле в стране в текущем столетии.