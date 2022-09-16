Суд оставил под арестом напавшего на вице-президента Аргентины и его невесту

Аргентинская судья Мария Эухения Капучетти постановила оставить под арестом до окончания следствия Фернандо Сабага Монтиеля, напавшего на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер, и его невесту Бренду Улиарте. Об этом сообщила в четверг газета Clarín, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, судья возбудила в отношении пары дело по обвинению в "покушении на убийство, отягченное применением огнестрельного оружия, злым умыслом и сговором". Как считает судья, хотя курок нажал Сабаг, Улиарте "принимала активное участие в произошедшем, оказывая логичестическую и моральную поддержку".

По версии следствия, пара начала планировать покушение в апреле этого года, когда купила пистолет, из которого пытался выстрелить в вице-президента Сабаг. "Убийство не было совершено по независящим от него причинам", - отметила в постановлении судья.