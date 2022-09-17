"Газпром" построит в Дагестане пять новых метановых автозаправок до 2025 года

Компания "Газпром" профинансирует строительство пяти метановых автозаправочных станций в Дагестане до 2025 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Соответствующие договоренности прописаны в дорожной карте по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на территории республики, которая была подписана между компанией и правительством региона в рамках Петербургского международного газового форума в пятницу.

"В рамках реализации дорожной карты в Дагестане планируется построить пять метановых заправок до 2025 года. "Газпром" готов выступить инвестором для строительства станций, отвечающих высоким стандартам качества", - говорится в сообщении.

По словам министра энергетики и тарифов республики Ризвана Мурадова, сегодня на территории Дагестана уже функционирует 13 метановых заправок, 2 из которых принадлежат ООО "Газпром газомоторное топливо".

"В свою очередь, республика окажет компании содействие в предоставлении земельных участков под развитие сети, а также продолжит работу по стимулированию перевода на газомоторное топливо транспорта региональных перевозчиков", - цитирует пресс-служба Мурадова.

По его словам, с учетом географического расположения республики, а также в связи с внешним санкционным давлением строительство данных заправок видится перспективным вдоль автомобильных дорог федерального значения.