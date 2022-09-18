В Китае обнаружили в лунном грунте свидетельства вулканической деятельности

Команда китайских ученых, изучающая образцы лунного грунта, доставленного на Землю аппаратом "Чанъэ-5", обнаружила в них признаки выбросов вулканической лавы. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе Национального центра космической науки (NSSC) при Академии наук Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ученые обнаружили геологические подтверждения наличия нескольких слоев вулканической лавы, некогда затапливавшей район посадки аппарата, отмечается в сообщении. В нем также указывается, что в образцах установлено наличие таких элементов, как уран, торий и калий.

Китайские исследователи оценили толщину базальтовых пород в районе посадки "Чанъэ-5". Результаты показывают, что там произошло по меньшей мере четыре магматических извержения со средней толщиной 230 метров, 70 метров, 4 метра и 36 метров соответственно. Кроме того, исследования позволили установить, что скорость извержения базальтов в данном районе значительно возросла около 2 млрд лет назад.