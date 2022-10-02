В ФИФА отреагировали на инцидент после матча чемпионата Индонезии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что весь футбольный мир в шоке от произошедшего после матча чемпионата Индонезии по футболу, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Это черный день для всех, кто связан с футболом. Эта трагедия находится за гранью понимания.

Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял жизни в результате этой трагедии. В это сложное время мысли и молитвы ФИФА и всего мирового сообщества сейчас с жертвами, пострадавшими, а также со всем народом Индонезии, Азиатской футбольной конфедерацией, Индонезийской футбольной ассоциацией и футбольной лигой Индонезии», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

Инцидент произошел на футбольном матче между клубами «Арема» и «Персебайя Сурабая». «Арема» в принципиальном матче индонезийской Лиги 1 уступил на своем поле команде со счетом 2:3. После окончания встречи фанаты проигравшей команды выбежали на поле для выяснения отношений со своими любимцами.

Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен не только в адрес выбежавших на поле болельщиков, но и в сторону на трибуны, где началась паника и давка.