МВФ выделит Аргентине новый транш в размере $3,8 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в пятницу выделение нового транша Аргентине в размере $3,8 млрд в рамках механизма расширенного кредитования. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил сегодня второй обзор 30-месячного механизма расширенного кредитования Аргентины, что позволяет немедленно выделить около $3,8 млрд", - отмечается в тексте.

В марте Исполнительный совет МВФ одобрил продление на 30 месяцев срока механизма расширенного кредитования Аргентины на $44 млрд.

В конце января президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его правительство достигло соглашения с МВФ о рефинансировании задолженности в $44 млрд. Кредит был выдан стране по просьбе Маурисио Макри, который в мае 2018 года, будучи на тот момент главой государства, обратился к фонду за помощью на фоне резкого падения курса национальной валюты.

Фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. В 2019 году в республике прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. К тому моменту страна успела получить от МВФ примерно $44 млрд, от оставшейся суммы новое правительство отказалось.

После победы Фернандес заявил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, поскольку страна не в состоянии начать их. В соответствии с новым соглашением Аргентина должна начать выплачивать долг МВФ в 2026 году, а завершить - в 2034-м.