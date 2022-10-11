В Японии отменили ограничение на въезд в страну для индивидуальных туристов

Решение правительства Японии об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов вступило в силу во вторник, также перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз. Кроме того, отменено ограничение на суточное число въезжающих в страну. Все меры были введены в целях предотвращения распространения коронавируса.

22 сентября о прекращении действия соответствующих запретов объявил японский премьер-министр Фумио Кисида. Он подчеркнул, что с 11 октября в стране начнутся кампании по стимулированию внутреннего туризма, включающие предоставление скидок на посещение различных развлекательных мероприятий.

7 сентября японские власти позволили трижды привитым признанными в стране вакцинами не сдавать перед вылетом в Японию тест на коронавирус.