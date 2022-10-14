Число жертв наводнений в Венесуэле возросло до 50

Не менее 50 человек погибли в результате наводнений и оползней на севере Венесуэлы. Об этом сообщил в четверг венесуэльский министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Ремихио Себальос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту, к сожалению, официально погибли 50 человек. Их тела были переданы семьям", - сказал он в эфире телеканала TeleSUR. Ранее сообщалось о 43 погибших, 56 жителей числились пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. По словам главы МВД, в них задействованы более 3 тыс. человек.

Проливные дожди, вызвавшие оползни и наводнения, обрушились на город Лас-Техериас 8 октября. Пострадавший район был объявлен зоной бедствия.