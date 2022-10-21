Число жертв межэтнических столкновений на юге Судана превысило 220

В результате межэтнических столкновений, вспыхнувших несколько дней назад в провинции Голубой Нил на юге Судана, было убито более 220 человек. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя местных властей, на настоящий момент в ходе столкновений в южносуданском регионе погибли 223 человека. Указанный представитель добавил, что "только в течение последнего времени поступила информация о 36 местных жителях, убитых на почве племенной розни в районе Вад эль-Махи".

Утром в пятницу власти Судана ввели на 30 дней режим чрезвычайного положения на территории Голубого Нила. Губернатор провинции распорядился сформировать специальную комиссию "для расследования случаев межплеменного насилия".