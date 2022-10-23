ЦК Компартии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генсека на третий срок

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в воскресенье переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство "Синьхуа".

Как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая также избрал новый состав Политбюро ЦК КПК. В него, по данным Центрального телевидения Китая, вновь вошли семь человек.

Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Членами ПК стали Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян.

Помимо семи членов Постоянного комитета, в Политбюро вошли Ма Синжуй, Ван И, Инь Ли, Ши Тайфэн, Лю Гочжун, Ли Ганьцзе, Ли Шулэй, Ли Хунчжун, Хэ Вэйдун, Хэ Лифэн, Чжан Юся, Чжан Гоцин, Чэнь Вэньцин, Чэнь Цзинин, Чэнь Миньэр, Юань Цзяцзюнь и Хуан Куньмин.

По итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, законодательный орган), которая состоится в марте 2023 года, члены ПК Политбюро ЦК по традиции займут должности премьера Госсовета КНР, председателя ПК ВСНП и другие важные посты в китайской политической структуре.