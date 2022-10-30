Большинство погибших в давке в Сеуле составили женщины в возрасте от 18 до 30 лет

Подавляющее большинство погибших и пострадавших в давке в Сеуле составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, из них почти две трети - женщины. Об этом сообщил в воскресенье в южнокорейской столице представитель спасательных служб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего в инциденте пострадали 233 человека, из них 151 погиб и 82 получили травмы. Большинство умерших - тинейджеры и люди в возрасте до 30 лет, 54 мужчины и 97 женщин", - отметил он. Спасатель указал, что такая пропорция, вероятно, объясняется более хрупким телосложением молодых девушек по сравнению с мужчинами.

По последним данным, в числе погибших оказались три россиянки. Всего погибли 19 иностранцев, среди них есть также граждане Китая, Узбекистана и Норвегии.