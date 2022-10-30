Президент Ливана отправил в отставку кабмин

Президент Ливана Мишель Аун подписал в воскресенье декрет об отставке правительства, которое временно исполняло обязанности после выборов в парламент, состоявшихся 15 мая, передает Trend со ссылкой на ТАСС. При этом, как сообщил телеканал Al Jadeed со ссылкой на источники в президентском дворце Баабда, глава государства не подписал декрет о создании нового кабмина из-за разногласий по его составу с назначенным премьер-министром Наджибом Микати.

Ранее было объявлено, что президент Аун покинет в воскресенье резиденцию - за сутки до истечения срока своих полномочий, которые официально заканчиваются 31 октября.

89-летний президент, управлявший Ливаном на протяжении шести лет, выступит с речью перед своими сторонниками из христианского Свободного патриотического движения, которые разбили палаточный лагерь в окрестностях дворца Баабда.