На Филиппинах шторм "Налджи" затронул более 4,63 млн человек

Более 4,63 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По данным ведомства, 1,02 млн перемещенных лиц находятся в 951 эвакуационном центре. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 156 человек стали жертвами шторма, 141 получил различные травмы, 37 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано 1,57 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 31,6 тыс. домов и уничтожил более 3,2 тыс. Ущерб, нанесенный 800 инфраструктурным объектам, оценивается в 4,51 млрд песо ($77,07 млн). В результате удара стихии повреждены 510 дорог и 120 мостов, затронута работа девяти аэропортов и 121 морского порта. В 359 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 256 оно уже восстановлено, в 37 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в восьми - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 522 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 3,08 млрд песо ($52,69 млн). На оказание помощи правительством уже выделено 167,6 млн песо ($2,86 млн).