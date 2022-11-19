Си Цзиньпин заявил, что КНР и США должны возвращать отношения в здоровое русло

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Китай и США будут укреплять взаимопонимание и совместными усилиями содействовать возвращению двусторонних отношений в здоровое и стабильное русло. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в субботу в ходе встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях форума АТЭС в Бангкоке.

"Надеюсь, обе стороны будут и дальше укреплять взаимопонимание, сокращать недопонимание и неверные суждения, совместными усилиями содействовать возвращению китайско-американских отношений в стабильное и здоровое русло", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.