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Си Цзиньпин заявил, что КНР и США должны возвращать отношения в здоровое русло

Другие страны Материалы 19 ноября 2022 08:32 (UTC +04:00)
Си Цзиньпин заявил, что КНР и США должны возвращать отношения в здоровое русло

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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Китай и США будут укреплять взаимопонимание и совместными усилиями содействовать возвращению двусторонних отношений в здоровое и стабильное русло. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в субботу в ходе встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях форума АТЭС в Бангкоке.

"Надеюсь, обе стороны будут и дальше укреплять взаимопонимание, сокращать недопонимание и неверные суждения, совместными усилиями содействовать возвращению китайско-американских отношений в стабильное и здоровое русло", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

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