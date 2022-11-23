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Блинкен и Столтенберг обсудили подготовку к встрече глав МИД стран НАТО

Другие страны Материалы 23 ноября 2022 00:57 (UTC +04:00)
Блинкен и Столтенберг обсудили подготовку к встрече глав МИД стран НАТО

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Повестка предстоящей встречи глав МИД стран НАТО, стала темой телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтебнерга, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Блинкен и Столтенберг обсудили приоритетные задачи этой встречи, в том числе продолжение помощи Украине, укрепление сдерживающего и оборонного потенциала альянса", - говорится в заявлении госдепартамента США.

Также Блинкен и Столтенберг заявили о поддержке процесса присоединения Финляндии и Швеции к альянсу.

Встреча глав МИД государств НАТО пройдет 29-30 ноября в Бухаресте.

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