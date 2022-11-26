В Буркина-Фасо при взрыве погибли четверо военнослужащих

По меньшей мере четыре военнослужащих Буркина-Фасо погибли на севере страны при взрыве заложенной боевиками на дороге самодельной бомбы. Об этом сообщил буркинийский Генштаб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"При возвращении 25 ноября армейской группы с задания по сопровождению грузов в город Джибо произошел взрыв, - цитирует в субботу военных буркинийский новостной портал Lefaso. - Наряду с погибшими еще одни солдат получил ранение, ему оказана медицинская помощь".

Генштаб не называет ответственных за совершенный террористический акт.