В Японии предложили модернизировать подлежащие ликвидации АЭС

Эксперты Министерства экономики, торговли и промышленности Японии в понедельник официально предложили модернизировать и перестраивать атомные электростанции, которые ранее было решено остановить и ликвидировать в связи с износом оборудования и недостаточным уровнем обеспечения безопасности. Об этом говорится в опубликованном на сайте министерства докладе, представленном на заседании действующего при этом ведомстве Совета по комплексному исследованию ресурсов и энергетики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе также подтверждается курс на пересмотр ныне действующего правила, по которому АЭС могут работать 40 лет, а при определенных условиях срок их использования продлевается максимум до 60 лет. Теперь предлагается разрешить эксплуатацию атомных станций в течение еще более длительного срока после проверок безопасности и эффективности. В Японии при этом ссылаются на опыт США, где срок использования АЭС может продлеваться до 80 лет.

Эксперты министерства рекомендуют при этом активно заняться разработкой новых типов атомных реакторов, а также финансово поощрять муниципалитеты, которые разрешат развертывать такие установки на своей территории.

В Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года было решено остановить все атомные станции. Затем некоторые реакторы стали вновь использоваться после усиления мер безопасности, в том числе и в отношении возможных диверсий. Сейчас японские власти уделяют большое внимание перезапуску АЭС в связи со старением многих тепловых станций и ростом цен на энергоносители.