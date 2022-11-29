В Японии призвали население теплее одеваться и экономить электроэнергию

Правительство Японии опасается ухудшения ситуации этой зимой со снабжением населения электроэнергией, в частности, в зоне столицы страны и вновь призывает население понизить температуру обогрева своих жилищ. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура в связи с началом действия с 1 декабря объявленного властями режима экономии ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство просит население и частные компании предпринять в разумных пределах меры по снижению потребления электроэнергии и природного газа с декабря по конец марта, - сказал он. - Мы обеспечили в этой сфере минимально необходимые ресурсы, однако суровые перспективы сохраняются, в частности, на северо-востоке страны, в зоне Токио".

"В качестве конкретных мер экономии энергии мы призываем население теплее одеваться дома и понизить температуру обогрева жилья. Гасите свет в помещениях, где никого нет, бережливее относитесь к использованию горячей воды", - заявил Нисимура.

По подсчетам властей, пока угрозы реального дефицита электроэнергии и бытового газа в стране нет. Однако правительство опасается неожиданностей, включая возникновение внезапных проблем с закупками за рубежом сжиженного природного газа, поломками на устаревших тепловых электростанциях. Однако даже в наиболее уязвимом районе Большого Токио и на северо-востоке острова Хонсю предложение электроэнергии в январе - феврале будет, по подсчетам специалистов, более чем на 4% превышать спрос.