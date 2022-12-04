Трое полицейских погибли при нападении экстремистов на северо-западе Пакистана

По меньшей мере три сотрудника правоохранительных органов погибли в результате вооруженного нападения экстремистов на полицейский фургон в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. Об этом в воскресенье сообщает газета Dawn, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Трое полицейских погибли в результате нападения", - сказал изданию представитель полиции.

Он отметил, что начата поисковая операция, а правоохранители ведут расследование обстоятельств инцидента.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана").