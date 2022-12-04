Более 90 человек эвакуировали в Индонезии после извержения вулкана

По меньшей мере 95 человек были эвакуированы в провинции Восточная Ява (остров Ява) после произошедшего в воскресенье извержения вулкана Семеру. Об этом сообщило национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Извержение вулкана произошло утром. Он выбросил столб пепла высотой 1,5 км.

Уровень опасности в районе Семеру повышен до максимального по четырехбалльной шкале. В нескольких близлежащих деревнях зафиксировано выпадение вулканического пепла.

После извержения национальное метеорологическое управление Японии выпустило предупреждение, что в настоящее время оно изучает полученные данные в связи с возможным риском образования цунами в районе южной префектуры Окинава. Позже предупреждение было отменено, угрозы цунами нет.

Вулкан Семеру извергался ровно год назад 4 декабря. Тогда погибли более 50 человек.

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находится почти 130 активных вулканов.