В Таиланде при взрыве на железной дороге погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, четыре получили ранения в результате взрыва на железной дороге в южной таиландской провинции Сонгкхла. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Государственной железной дороги Таиланда.

По информации оператора, "инцидент произошел в 06:24 по местному времени недалеко от того места, где поезд сошел с рельсов в результате взрыва, произошедшего 3 декабря". Семь железнодорожников работали на месте, когда прогремел новый взрыв.

"В результате погибли три человека, четверо пострадавших были доставлены в ближайшую больницу", - отмечается в тексте. В настоящее время силы безопасности проверяют местность и устанавливают причины произошедшего.

3 декабря в провинции Сонгкхла при взрыве бомбы на железной дороге сошли с рельсов несколько платформ поезда с контейнерами, направлявшегося в Малайзию. В результате инцидента никто не пострадал. Сообщается, что восстановительные работы были разрешены после того, как сотрудники сил безопасности, занимающиеся обезвреживанием бомб, обыскали местность.