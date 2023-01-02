Гроб с телом Пеле доставили на стадион, где пройдет гражданская панихида

БАКУ/Trend/ - Гроб с телом Пеле доставили на стадион футбольного клуба "Сантос", где в понедельник начнется церемония прощания. Об этом сообщил сын экс-футболиста Эдсон Шолби ду Насименту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из публикации в его Instagram, в ночь на понедельник катафалк в составе кортежа выдвинулся из сан-паулуской клиники, где 29 декабря бывший форвард умер в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. На улицах города Сантос, за одноименный клуб которого футболист выступал большую часть своей карьеры, катафалк встречали люди с фанатскими флагами и в белых футболках команды.

"Приехали домой", - написал сын Пеле, поставив геометку стадиона "Вила Бельмиру" - "храма футбола".

Стадион откроется для желающих проститься с Пеле в 10:00 по местному времени. Они смогут пройти мимо гроба, который поместят в центре поля под навесом. Церемония продлится сутки, после чего гроб с телом Пеле провезут по улицам города, в том числе мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать.