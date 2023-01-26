Токио будет финансировать 6% военных расходов за счет особых займов

Правительство Японии намерено выпустить специальные государственные займы для финансирования резко расширяющихся программ наращивания вооруженных сил. Продажа соответствующих ценных бумаг должна обеспечить примерно 6% военного бюджета на 2023 финансовый год (начнется 1 апреля). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг деловая газета Nikkei.

Ранее правительство Японии использовало выпуск специальных займов для финансирования крупных строительных проектов или на закупку сторожевых кораблей для береговой охраны. Для нужд вооруженных сил они будут использованы впервые. Полученные таким образом средства планируется потратить на сооружение военных объектов и строительство боевых кораблей, сообщает Nikkei.

Правительство Японии 23 января внесло в парламент на утверждение свой проект государственного бюджета на 2023 финансовый год. Он предусматривает военные расходы на рекордную сумму более 6,8 трлн иен (почти $52,5 млрд). В течение предстоящих пяти лет ассигнования на вооруженные силы предполагается увеличить практически вдвое и довести до суммы, равной 2% ВВП страны.