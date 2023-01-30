Toyota сообщила о росте продаж в 2022 году на 5,3%

Японский концерн Toyota и его дочерние компании Daihatsu и Hino в 2022 году продали по всему миру 10,48 млн автомобилей - на 0,1% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в распространенном в понедельник отчете корпорации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, Toyota третий год подряд обогнала по этому показателю своего главного конкурента - германский автоконцерн Volkswagen, который за 12 месяцев 2022 года реализовал по всему миру только 8,26 млн автомобилей.

Производство автомобилей Toyota в прошлом году выросло на 5,3%, до 10,51 млн единиц.

Концерн в течение прошлого года несколько раз фиксировал рекордные показатели производства и продаж по итогам того или иного месяца. В компании отмечают положительные результаты благодаря восстановлению устойчивого спроса, в первую очередь в Северной Америке. Положительный эффект также оказало улучшение ситуации с дефицитом запчастей.

Toyota и Volkswagen на протяжении последних лет ведут борьбу за лидерство по продажам автомобилей в мире. В 2020 году Toyota после четырехлетнего перерыва вернула себе первенство по этому показателю, с тех пор разрыв между компаниями рос ежегодно.