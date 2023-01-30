В Пакистане произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано в воскресенье в Пакистане. Об этом в понедельник сообщила газета Business Recorder со ссылкой на Национальный центр мониторинга сейсмологической активности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр землетрясения был "зафиксирован в соседнем Таджикистане на глубине 150 км". Как пишет издание, подземные толчки ощущались в разных регионах Пакистана, в том числе в Исламабаде, Равалпинди и Лахоре.

Информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.