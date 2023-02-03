Минздрав Канады продлил антиковидные ограничения для прибывающих из Китая

Власти Канады до 5 апреля продлили антиковидные ограничения для прибывающих из Китая. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении канадского Минздрава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Канада объявила о временном требовании на обязательное тестирование [на коронавирус] для прибывающих в страну авиарейсами из Китая, Гонконга и Макао с 5 января, - отмечается в документе. - Канада намерена продлить эти требования <...>. Ожидается, что эти меры останутся в силе до 5 апреля 2023 года". В документе уточнятся, что тестирование пассажиров будет проводиться вне зависимости от их национальности и статуса вакцинации.

Китай в начале декабря смягчил антиковидные ограничения, после чего в стране повсеместно активизировалось распространение коронавируса. Как отмечают медицинские специалисты, это менее опасные штаммы, поэтому болезнь обычно протекает в щадящей форме, вероятность летального исхода чрезвычайно низкая. Канада, США и другие страны приняли меры по ужесточению контроля за прибывающими из КНР.