В Южной Корее при опрокидывании судна пропали без вести не менее девяти человек

По меньшей мере девять рыбаков в субботу пропали без вести при опрокидывании судна у побережья Южной Кореи. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вечером 4 февраля рыболовное судно перевернулось в юго-западных водах Южной Кореи в 16,6 км от необитаемого острова Дэбичи, сообщили власти. Трое членов экипажа были спасены.

Как отмечает Yonhap, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал приложить максимум усилий для поиска и спасения пропавших без вести людей.