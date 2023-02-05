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В Южной Корее при опрокидывании судна пропали без вести не менее девяти человек

Другие страны Материалы 5 февраля 2023 08:17 (UTC +04:00)
В Южной Корее при опрокидывании судна пропали без вести не менее девяти человек

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По меньшей мере девять рыбаков в субботу пропали без вести при опрокидывании судна у побережья Южной Кореи. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вечером 4 февраля рыболовное судно перевернулось в юго-западных водах Южной Кореи в 16,6 км от необитаемого острова Дэбичи, сообщили власти. Трое членов экипажа были спасены.

Как отмечает Yonhap, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал приложить максимум усилий для поиска и спасения пропавших без вести людей.

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