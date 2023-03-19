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В Канаде грузовой состав сошел с рельсов

Другие страны Материалы 19 марта 2023 00:58 (UTC +04:00)
В Канаде грузовой состав сошел с рельсов

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Несколько вагонов товарного поезда сошли в субботу с рельсов в провинции Онтарио. Об этом сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в районе города Порт-Колборн. На распространенных телеканалом фотографиях с места аварии видно, что с рельсов сошли не менее двух вагонов, перевозивших зерно. Оно высыпалось в том числе на железнодорожное полотно. Сколько всего вагонов сошли с рельсов и что еще перевозил состав, пока не сообщается.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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