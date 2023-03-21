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Премьер-министр Японии отправился в Украину для встречи с Зеленским

Другие страны Материалы 21 марта 2023 08:04 (UTC +04:00)
Премьер-министр Японии отправился в Украину для встречи с Зеленским

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправился в Украину, передает телеканал NHK со ссылкой на несколько информированных источников, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ожидается, что Кисида прибудет в Украину во вторник днем и проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, говорится в сообщении.

Согласно первоначальному графику, во вторник Кисида должен был вернуться в Японию из Индии, где находился с официальным визитом, но, по данным телекомпании, он покинул Индию и в настоящее время направляется на Украину.

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