Премьер-министр Японии отправился в Украину для встречи с Зеленским

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправился в Украину, передает телеканал NHK со ссылкой на несколько информированных источников, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ожидается, что Кисида прибудет в Украину во вторник днем и проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, говорится в сообщении.

Согласно первоначальному графику, во вторник Кисида должен был вернуться в Японию из Индии, где находился с официальным визитом, но, по данным телекомпании, он покинул Индию и в настоящее время направляется на Украину.