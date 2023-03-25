Канада выделит $73 млн на помощь Гаити в борьбе с преступностью

Власти Канады выделят еще 100 млн канадских долларов ($73 млн) на оказание помощи Гаити в борьбе с преступностью. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам его встречи в Оттаве с президентом США Джо Байденом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Канада выделит еще 100 млн [канадских] долларов для обеспечения усиленной поддержки национальной полиции Гаити", - отмечается в документе. Кроме того, Оттава внесет в санкционные списки еще двух гаитянских граждан, которые, по ее мнению, причастны к текущему кризису в этой стране.

Оттава для помощи гаитянам в борьбе с преступностью ранее направила в регион самолет-разведчик CP-140 Aurora и два патрульных корабля, а также передала бронемашины местной полиции.

Трюдо заявлял, что Оттава будет оказывать полиции Гаити необходимую помощь для борьбы с преступностью. В частности, Канада уже ввела экономические санкции в отношении бывшего президента Гаити Мишеля Мартелли, которого подозревают в коррупции, а также лидера одной из крупнейших банд страны и еще нескольких граждан.