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В Афганистане наводнения за неделю унесли жизни 10 человек

Другие страны Материалы 30 марта 2023 00:34 (UTC +04:00)
В Афганистане наводнения за неделю унесли жизни 10 человек

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В Афганистане за неделю наводнения унесли жизни 10 человек, 76 получили ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Tolo News, ссылаясь на министерство по борьбе со стихийными бедствиями.

"В результате дождей, наводнений и землетрясений в 23 провинциях страны погибли 10 человек, 76 человек получили ранения, разрушены полностью или частично 1779 домов, уничтожено более 22 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении, со ссылкой на пресс-секретаря министерства Шафиулла Рахими.

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