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Президента Эквадора госпитализировали из-за инфекции

Другие страны Материалы 17 апреля 2023 04:50 (UTC +04:00)
Президента Эквадора госпитализировали из-за инфекции

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Президента Эквадора Гильермо Лассо доставили в больницу из-за инфекции. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера после интервью международному изданию у него появился жар и ухудшилось самочувствие, в связи с чем его доставили в военный госпиталь в Кито. Врачи диагностировали у него инфекцию в мочевыводящих путях и рекомендовали остаться в больнице под наблюдением врачей и соблюдать покой на время лечения", - говорится в сообщении.

Как указали в администрации, из-за болезни все встречи президента, назначенные на 16 и 17 апреля, были отменены.

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