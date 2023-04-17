Президента Эквадора госпитализировали из-за инфекции

Президента Эквадора Гильермо Лассо доставили в больницу из-за инфекции. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера после интервью международному изданию у него появился жар и ухудшилось самочувствие, в связи с чем его доставили в военный госпиталь в Кито. Врачи диагностировали у него инфекцию в мочевыводящих путях и рекомендовали остаться в больнице под наблюдением врачей и соблюдать покой на время лечения", - говорится в сообщении.

Как указали в администрации, из-за болезни все встречи президента, назначенные на 16 и 17 апреля, были отменены.