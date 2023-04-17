МИД Судана назвал конфликт внутренним делом страны

Вооруженный конфликт между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназа) является внутренним делом страны и должен быть урегулирован самими суданцами. Об этом заявил в понедельник представитель суданского министерства иностранных дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Происходящий конфликт является внутренним делом и должен быть урегулирован самими суданцами", - приводит его слова телеканал Al Hadath. Дипломат добавил, что до сих пор "все посреднические усилия и попытки уговорить суданский спецназ интегрироваться в вооруженные силы страны не увенчались успехом".

Согласно его заявлению, глава Суверенного совета Судана (руководящий орган страны), командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение "распустить силы быстрого реагирования и объявить их мятежной против государства силой".

Представитель МИД также сообщил, что в Хартуме приняты все меры для защиты дипломатических миссий иностранных государств и представительств международных организаций. Он добавил, что Судан "высоко ценит посреднические усилия на африканском, арабском и международном уровнях, которые предпринимаются в настоящее время для урегулирования ситуации в стране", повторив, что "это дело необходимо оставить для решения самим суданцам".