ООН сообщила о рекордных показателях глобального изменения климата

БАКУ /Trend/ - Всемирная метеорологическая организация (ВМО), входящая в структуру ООН, зафиксировала рекордные показатели глобального изменения климата.

Как сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс, это следует из ее доклада, опубликованного накануне.

В исследовании "Состояние глобального климата в 2022 году" говорится о беспрецедентном росте в атмосфере Земли концентрации трех основных парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота, провоцирующих потепление планетарного масштаба. Так, средняя глобальная температура в прошлом году была на 1,15 градуса Цельсия выше, чем в 1850-1900 гг. Авторы отмечают, что годы с 2015-го по 2022-й стали самыми теплыми в истории наблюдений.

Повышение температуры приводит к таянию эталонных ледников, по которым ученые следят за изменениями земного климата. Средняя толщина этих ледников, по данным ВМО, уменьшилась за период с октября 2021 года по октябрь 2022-го на 1,3 метра - намного больше, чем в среднем за последние десятилетия.

Кроме того, сократилась площадь антарктического морского льда, составив 1,92 млн км в феврале - самое низкое значение с начала спутникового мониторинга. В остальные месяцы ледяное кольцо вокруг Южного полюса было постоянно меньше средних значений.

"Нам необходимы ускоренные действия в области климата с более глубоким и быстрым сокращением выбросов, чтобы сдержать рост глобальной температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия", - приводятся в докладе слова генсека ООН Антониу Гутерриша.