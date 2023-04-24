Япония разместит Patriot PAC-3 на отдаленных островах в преддверии пуска спутника в КНДР

Силы самообороны Японии размещают комплексы Patriot PAC-3 на отдаленных островах префектуры Окинава, чтобы при необходимости перехватить обломки ракеты КНДР, с помощью которой Пхеньян планирует запустить военный спутник. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Зенитные ракетные комплексы разворачивают на островах Мияко, Исигаки и Ёнагуни. Там средства ПВО не базируются на постоянной основе, однако временно они размещались в 2012 и 2016 годах на Мияко и Исигаки, когда Пхеньян запускал спутники. Тогда они не были задействованы.

Ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал осуществить перехват северокорейской ракеты, если она будет представлять опасность, или ее обломков.