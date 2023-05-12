Число пострадавших при землетрясении вблизи Токио достигло восьми

По меньшей мере восемь человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло в ночь с 10 на 11 мая к востоку от Токио. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. Травмы были связаны с падениями во время подземных толчков. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

В связи с произошедшим в канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды 11 мая начал работу центр по контролю за ситуацией вокруг землетрясения. Цель его деятельности заключается в сборе и анализе информации о последствиях подземных толчков.