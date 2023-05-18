Индия намерена увеличить стратегические запасы нефти

Индия рассматривает возможность пополнения стратегических запасов нефти. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Индия рассматривает возможность пополнения своих стратегических запасов нефти, присоединяясь в этом к США, так как крупнейший в мире нефтедобытчик начинает восстанавливать свои истощенные запасы после их сокращения", - приводит агентство слова одного из источников. По их данным, республика планирует в ближайшее время импортировать около 9,2 млн баррелей нефти.

Ранее индийское правительство предложило иностранным и местным компаниям взять в аренду часть двух подземных хранилищ для размещения в них около 8 млн баррелей нефти. В начале 2023 года власти страны ассигновали 50 млрд рупий (свыше $600 млн) на пополнение стратегических запасов углеводородного сырья. Их объем составлял около 40 млн баррелей и был рассчитан в случае необходимости на обеспечение экономики в течение от 70 до 90 дней.