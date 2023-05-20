Лидеры G7 в Хиросиме выразили сочувствие жертвам ядерной бомбардировки

Лидеры стран Группы семи в своих записях в книге посетителей Музея мира в Хиросиме выразили сочувствие погибшим и пострадавшим при ядерной бомбардировке города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Шекспир говорит нам: "Дай слова скорби". Но слова бессильны в [свете] вспышки [взрыва атомной] бомбы. Никакие слова не могут описать ужас и страдания людей Хиросимы и Нагасаки. Но все, что мы можем сказать всем своим сердцем и душой, так это - никогда больше", - привел текст записи британского премьера Риши Сунака в субботу японский МИД.

Схожие записи оставили и другие лидеры "семерки". Так, американский президент Джо Байден предложил сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия.

Лидер другой ядерной державы - Франции - Эмманюэль Макрон призвал "внести вклад в память о жертвах Хиросимы и стремиться к миру". "Канада отдает дань памяти многим, кто потерял жизни, невыразимому горю хибакуся (так называют выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки - прим. ТАСС) и безмерным страданиям жителе Хиросимы и Нагасаки", - написал канадский премьер Джастин Трюдо.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что "это место вызывает непостижимые страдания" и добавил, что вместе с партнерами подтверждает "обязательство защищать мир и свободу". "Ядерная война никогда не должна начаться", - заключил он. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в свою очередь написала, что "тьма не восторжествовала". "Сегодня мы вспоминаем прошлое, чтобы вместе строить надежду на будущее", - заключила она.