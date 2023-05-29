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Премьер-министр Испании объявил о роспуске парламента

Другие страны Материалы 29 мая 2023 16:50 (UTC +04:00)
Премьер-министр Испании объявил о роспуске парламента

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента.

Как сообщают испаноязычные СМИ, досрочные парламентские выборы состоятся 23 июля 2023 года, передает в понедельник Trend.

Заявление Санчеса последовало после неудачного выступления его партии, "Социалистической рабочей партии", на региональных и муниципальных выборах, которые прошли в прошлое воскресенье.

"Я лично несу ответственность за результаты, и я считаю, что необходимо принять меры в связи с этим", - заявил премьер-министр в своем телеобращении.

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