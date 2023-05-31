Индонезия откажется от экспорта газа

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан объявил о планах правительства отказаться от экспорта газа, сообщает Trend.

По его словам, правительство планирует прекратить поставки сжиженного природного газа за рубеж, за исключением контрактов, заключенных до внесения изменений. "Мой заместитель господин Джоди и я пришли к решению больше не экспортировать газ, особенно сжиженный природный газ". Однако конкретные сроки вступления в силу данного решения не были уточнены Панджаитаном.

Он также отметил, что в настоящее время Индонезия по-прежнему импортирует значительное количество нефтепродуктов, однако теперь страна стремится к производству собственных нефтепродуктов в провинции Северный Калимантан. Панджаитан подчеркнул, что стране необходим газ, и его достаточно внутри страны, поэтому больше нет необходимости в его импорте.

Министр-координатор также отметил, что нефтехимический завод в Северном Калимантане планируется открыть в 2025 или 2026 году.