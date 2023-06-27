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Президент Беларуси подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер"

Другие страны Материалы 27 июня 2023 18:23 (UTC +04:00)
Президент Беларуси подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер"

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БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил нахождение главы ЧВК "Вагнер" в стране, передает Trend.

Лукашенко рассказал о подробностях переговоров, которые состоялись 24 июня с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Президент Беларуси сообщил, что обеспечил гарантии безопасности, о которых говорил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Пригожин уже прибыл в Беларусь на самолете и подтвердил, что Беларусь предоставит помощь и поддержку вагнеровцам, включая проживание и прочие услуги, при этом расходы будут покрыты их собственными средствами.

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