Президент Беларуси подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер"

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил нахождение главы ЧВК "Вагнер" в стране, передает Trend.

Лукашенко рассказал о подробностях переговоров, которые состоялись 24 июня с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Президент Беларуси сообщил, что обеспечил гарантии безопасности, о которых говорил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Пригожин уже прибыл в Беларусь на самолете и подтвердил, что Беларусь предоставит помощь и поддержку вагнеровцам, включая проживание и прочие услуги, при этом расходы будут покрыты их собственными средствами.